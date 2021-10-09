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Haberler Gündem Trabzonlu şehidin yakınları teröristin öldürülmesine sevindi

Trabzonlu şehidin yakınları teröristin öldürülmesine sevindi

Trabzonlu şehidin yakınları teröristin öldürülmesine sevindi

9.10.2021

HAKKARİ Dağlıca'da 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan "Doktor Rodi" kod adlı PKK'lı terörist Özcan Yıldız önceki gün Gara'da etkisiz hale getirilirken, şehit edilen 8 askerden biri olan Trabzonlu Piyade Komando Onbaşı Ali Yasin Erosmanoğlu'nun ağabeyleri acılarının bir nebze olsun dindiğini söyledi. Şehidin ağabeyleri Salim ile Cemal Erosmanoğlu, "Babam yıllarca kardeşimin peşinden hep ağladı. Emek veren herkese minnettarız. Bu hainleri, PKK'lıları öldürdükleri için onlara teşekkür ederiz" dediler.

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