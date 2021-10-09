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Haberler Gündem Ünlü ressam ödüllü resmini Çavuşoğlu’na hediye etti

Ünlü ressam ödüllü resmini Çavuşoğlu’na hediye etti

Ünlü ressam ödüllü resmini Çavuşoğlu’na hediye etti

9.10.2021

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9'uncu toplantısına katılmak üzere geldiği Ukrayna'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ziyaretinin ikinci gününde Ukraynalı ressam Olena Teliatnyk ile görüştü. Resmettiği Türk bayrağı temalı tablosu ile Ukrayna'da bir yarışmada dereceye giren Teliatnyk, tablosunu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na hediye etti. Twitter'dan fotoğrafı paylaşan Çavuşoğlu, "Türkiye-Ukrayna dostluğunun güzel bir simgesi olarak bu resmi saklayacağım" dedi.

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