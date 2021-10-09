‘Yüz yüze eğitime ara veren okulumuz yok

MİLLÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Bigadiç ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatlarında inceleme yapan Bakan Özer, ardından Balıkesir Valiliği'ne geçti. Şeref defterini imzalayan Özer, 6 Eylül'de tüm Türkiye'de yüz yüze başlayan eğitim öğretim sürecinin Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğünü, vakaların görüldüğü sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildiğini hatırlattı.

AŞILAMADA YÜZDE 90

Özer, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, yüz yüze eğitime verilen arayı 14 günden 10 güne düşürdü. Yüz yüze eğitime ara verilen sınıflarda herhangi bir semptom göstermeyen öğrencilerimiz arasında 5 günün sonunda velinin rızası olması durumunda PCR testi sonucu negatif çıkanlara yüz yüze eğitime dönme imkanı getirildi. Şu andaki süreç eylül ayındaki duruma göre çok daha rahat, kısa süreli aralarla başarılı bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzun sadece ikisinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarıyla 71 bin 320 okulumuzdan yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır" diye konuştu. Aşılama oranlarıyla ilgili de son durumu aktaran Bakan Özer, "Sınıf öğretmenlerimizin birinci doz aşı oranı yüzde 98'e, ikinci doz aşı olma oranı ise yüzde 89'a ulaştı. Tüm Türkiye'de ikinci doz aşısını tamamlamış öğretmen oranı yüzde 85'e ulaştı. Aşı olmadan hastalığı geçirip bağışıklık kazanan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız da yüzde 5'ler seviyesinde. Şu an itibarıyla ikinci doz aşı olmuş veya antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış bulunmakta. Yüz yüze eğitimi devam ettirmedeki kararlılığımız sürüyor" dedi.