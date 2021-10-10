Başkan Erdoğan Adana’da gençlerin sorularını yanıtladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da gençlerle buluştu.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden buluşmanın bir kısmını paylaştı.

Erdoğan, "Adana'da genç kardeşlerimle samimi ve enerji dolu bir sohbet gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım… Bu güzel buluşmayı bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından takip edebilirsiniz." ifadeleriyle paylaştı.

Saat 21.00 itibariyle görüntüler televizyon kanalları üzerinden yayınlandı.

İşte Başkan Erdoğan ve gençler arasında geçen sohbete ilişkin detaylar...

"Ben bu yolda gençlerle yürüdüm ve gençlerle netice aldım. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olurken de gençlerleydim, Başbakanlık görevimde de çalışma arkadaşlarımın büyük kısmı gençlerden oldu. Cumhurbaşkanı oldum işte yine gençlerleyim. Bir gün Külliye'ye yolunuz düşerse orada da çalışma arkadaşlarımızın çoğunun gençlerden oluştuğunu göreceksiniz. Sizlerin hayat sevince, umudu, vizyonu daha çok çalışma şevki veriyor.

"BEN YENİ BİR TERİM ORTAYA KOYUM, BİZİM Kİ TEKNOFEST KUŞAĞI"

Gençlerle aramıza girmeye kalkanlara diyoruz ki siz kendi işinize bakın. Biz gençlerle aramıza kimseyi sokmayız. Ben yeni bir terim ortaya koydum. Bizim ki TEKNOFEST kuşağı. Türkiye'de eğitimden sağlığa, spordan çalışmaya her alanda gençlere hizmet getiren en çok yatırım yapan biziz.

"BURADA BİR TEŞEKKÜR ETMEZ Mİ İNSAN YA"

Geçmişte milletimizin tüm fertleriyle birlikte gençlerimizi de medeniyetinden koparmak için uğraşanlar oldu. Bay Kemal İzmir Milletvekili. İstanbul'da şu anda İzmir'e arabana biniyorsun azemi 3.5 saatte varıyorsun. Bir teşekkür var mı yok. Burada bir teşekkür etmez mi insan ya.

"2053'ÜN YEŞİL KALKINMA PROJESİNİ DE İLAN ETTİK"

Çünkü bunlar bizim gençlerimizi kendi kökleriyle kendi değerleriyle buluşturmamıza tahammül edemiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Paris İklim Anlaşmasını onayladık. Sizlere bırakacağımız 2053'ün Yeşil Kalkınma Projesini de ilan ettik. Bu adımı başkası atsaydı bunu dünyada yere göğe sığdıramazlardı. Ama biz yaptığımız için sağır kesildiler."

Başkan Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı:

(Yeşil Kalkınma Projesiyle ilgili) "Tüm dünya gerçekten İklim değişikliği noktasında büyük bir tehdidin altında. Bizim tedbirlerimiz neler. Şu anda gayretlerimiz daha çok barajlarımızın sayısını artırmak ve bir de yoğun bir şekilde kapalı sistemlere geçmek. Eğer açık sistem kalacak olursak ki 20 yıl önce bu böyleydi. Kapalı sisteme geçme çalışmalarını yoğunlaştırdık. Açık sistemde buharlaşma nedeniyle yüzde 60 kayıp var. Bu kayıpla tehdit artarak devam edecek. Buna yönelik yatırımlarımızı daha fazla yaparak kapalı sistemle bunu büyük oranda kurtarmış olacağız ve başka çaremiz yok."