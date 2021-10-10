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Haberler Gündem ‘Biden bizi suçlayacağına önce kendisine baksın’

Biden bizi suçlayacağına önce kendisine baksın’

‘Biden bizi suçlayacağına önce kendisine baksın’

10.10.2021

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye için sarf ettiği "Türkiye'nin askeri operasyonları DEAŞ ile mücadeleye zarar veriyor" ifadelerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert tepki geldi. Biden'ın skandal ifadelerinin bulunduğu mektubun 'kopyala yapıştır' yöntemiyle yazıldığını dile getiren Çavuşoğlu, "ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor" dedi.

'ARALARINDA BİR FARK YOK'
PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını ABD'nin çok iyi bildiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. Önce kendilerine baksınlar. Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın" dedi.

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