Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada hangi konular var?

Milyonlarca insanın beklediği Kabine Toplantısı yarın yapılacak.



Saat 15'te başlayacak olan kabine toplantısında koronavirüs rakamları ele alınacak.



Yeni vaka sayılarındaki artış sonrasında aşısızlara ek tedbirler gelir mi sorusu yanıtını bulacak.





KORONAVİRÜSLE MÜCADELE



Kabinenin öncelikli gündem maddesi koronavirüs ile mücadele olacak.



30 bin bandında seyreden vaka sayıları değerlendirilecek. Aşısızlara yönelik ek tedbir alınıp alınmayacağı masada olacak.



Yüz yüze Eğitim de Kabinenin gündeminde olacak. Son duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de bir sunum yapacak. Olası ek tedbirler gözden geçirilecek.



Fahiş fiyatla mücadele, Kabine Toplantısı'ndaki bir başka önemli başlık. Ekonomi kurmaylarının toplantıda gıda komitesi toplantısına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapması bekleniyor.





Sürece ilişkin atılacak yeni adımlar da gözden geçirilecek.



Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde devam eden operasyonlar kabinenin gündemi arasında.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonlara ilişkin Kabineyi bilgilendirecek.



İdlib'teki son durumu ve olası göç dalgasına ilişkin sınır hattında alınan tedbirlere ilişkin sunum gerçekleştirilecek.