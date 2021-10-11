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Haberler Gündem Ad ve soyadı değişikliği e-Devlet’te yapılabilecek

Ad ve soyadı değişikliği e-Devlet’te yapılabilecek

Ad ve soyadı değişikliği e-Devlet’te yapılabilecek

11.10.2021

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ad ve soyadı değişikliğine ilişkin başvuruların, e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla, Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önünün açıldığı hatırlatıldı

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