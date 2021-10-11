YEMEN'İN güneyindeki Aden vilayetine bağlı Et-Tevahi kenti yakınlarında Vali Ahmed Hamid Lemles'in aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen bomba infilak etti. Vali Lemles'in suikast girişiminden kurtulduğu, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralıların Tevahi bölgesindeki Bahsib Askeri Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.
Aden Valisi Lemles’e suikast girişimi: 3 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.