Cumhurbaşkanı Zeman hastaneye kaldırıldı

ÇEKYA Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Prag Merkez Askeri Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada Zeman'ın sağlık durumu ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. 77 yaşındaki Zeman, geçen ay da hastaneye kaldırılmış, hastanede geçirdiği 8 günün ardından taburcu edilmişti