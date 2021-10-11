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Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Zeman hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Zeman hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Zeman hastaneye kaldırıldı

11.10.2021

ÇEKYA Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Prag Merkez Askeri Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada Zeman'ın sağlık durumu ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. 77 yaşındaki Zeman, geçen ay da hastaneye kaldırılmış, hastanede geçirdiği 8 günün ardından taburcu edilmişti

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