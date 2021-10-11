Devlet Bahçeli: ‘Anaların nefesi, kanlı örgütün ensesinde’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"na katıldı. Bahçeli, etkinlikte özetle şunları söyledi:

HDP-PKK İLE ORTAKTIR

Anaların nefesi kanlı örgüt PKK'nın ensesindedir. HDP, terörist devşirme mekanizmasını ara durağıdır. HDP'nin ön kapısından giren, arkadan silahlanarak, terörist kamuflajı giyerek çıkmaktadır. HDP eşittir PKK'dır, YPG'dir, PYD'dir, bundan mülhem terörizmin siyasi organizasyonudur. HDP'ye destek PKK'ya destektir. HDP'yle ortaklık PKK'yla ortaklıktır. HDP'yi meşru görmek analara zulümdür, bacılara hürmetsizliktir, şehit ve gazilerimize hıyanettir. Bugüne kadar dünya üzerinde çocuk kaçıran, terörist devşiren, silahlı bir terör örgütüne tetikçi kazandıran bir parti ne görülmüş, ne duyulmuştur.

KAPISINA KİLİT ASILMALI

HDP'nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir. Dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için PKK'nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır, kapısına da açılmayacak bir kilit asılmalıdır. HDP/ PKK varsa çocuklar, gençler güvende değildir. Şu anda terör baronlarının tasallutu altında bulunanlara diyorum ki, bölücü örgüt PKK'dan bir an önce kurtulun, analarınıza koşun. Zalimlerin oyuncağı olmayın.

'BİDEN YÖNETİMİ KARAR VERMELİ'

"TÜRKİYE'NİN Suriye'deki askeri varlığını ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit olarak değerlendiren ve bunu Temsilciler Meclisi'ne bir mektup vasıtasıyla bildirerek yazıya döken Biden yönetimi bize göre artık bir karar vermelidir" diyen Bahçeli, "ABD, terör örgütleriyle mi, yoksa Türkiye'yle mi müttefiktir? ABD, PKK/YPG/PYD'nin mi yoksa Türkiye'nin mi stratejik ortağıdır? ABD yönetimi dost mudur düşman mıdır?" ifadelerini kullandı.



KADINA YÖNELİK ŞİDDETE TEPKİ

KONUŞMASINDA kadına yönelik şiddet olaylarına da tepki gösteren Bahçeli, "Gerekçesi ne olursa olsun kadına şiddet sorunu çözülmeden, uzanan vahşi eller kırılmadan, daha da önemlisi şiddete müzahir psikolojik ve sosyolojik faktörler köreltilmeden hayat bize zindandır. Kadın şiddetine son vermeden demokratik ve insani gelişmeyi tam manasıyla yakalayamayız, sürdürülebilir nitelikli ekonomik kalkınma ve sıçramayı başaramayız. Kadın cinayetleri kesilmeden insanlık değerlerini ağzımıza almayı hak göremeyiz" dedi.



BURAK ERDEM ÇELİK