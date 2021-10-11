Evlat nöbetindeki anne PKK’ya isyan etti

ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 769. gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme katılan Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini söyledi. Kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini belirten anne Koç, "HDP ve PKK'nın milisleri kızımı kandırıp PKK'ya verdiler. Onlar neden kendi çocuklarını dağa göndermiyor, fakir fukaranın çocuklarını yolluyorlar. İnşallah Allah'ın izni, devletin gücüyle hepimiz evlatlarımızı alacağız" dedi.