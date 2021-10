‘Gençlerle samimi olmamızdan rahatsızlar

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Adana ziyareti sonrasında 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği 'Gençlerle Buluşma Programı'nda şu açıklamalarda bulundu: "Ziyaret ettiğimiz her ilde programımıza gençlerle buluşmayı da ilave ediyoruz. Ve bazılarının bizim gençlerimizle samimi olmamızdan rahatsızlık duyduklarını anlıyorum. Sizlerin enerjisi, umudu, vizyonu bize daha çok çalışma şevki veriyor. O yüzden gençlerle aramıza girenlere 'Siz kendi işinize bakın' diyoruz. Ben yeni bir terim ortaya koydum. Bizim gençlerimiz TEKNOFEST kuşağı. Türkiye'de eğitimden sağlığa, spordan çalışmaya her alanda gençlere en çok yatırım yapan biziz.



BAY Kemal İzmir milletvekili, İstanbul'dan şu anda İzmir'e giden 7 saatlik yol 3.5 saate düşmüş durumda. Peki bir teşekkürü var mı? Yok. Çünkü bunlar, gençlerimizi kendi kökleriyle, kendi değerleriyle buluşturmamıza tahammül edemiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Paris İklim Anlaşmasını onayladık. Sizlere bırakacağımız 2053'ün Yeşil Kalkınma Projesini de ilan ettik. Bunu biz yaptığımız için sağır kesildiler. Her konuda olduğu gibi Yeşil Kalkınma'da desteğimizi sizden alıyoruz."



ÖTE yandan Erdoğan, dün de Beyoğlu Eğitim, Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı, iş insanı Hacı Ahmet Gür'ün cenazesine katıldı.