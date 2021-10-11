  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Hakkari Babuş Tepesi ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari Babuş Tepesi ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari Babuş Tepesi ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

11.10.2021

HAKKARİ Şemdinli'deki Babuş Tepe bölgesi "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, teröristlerle mücadele harekâtı kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin temin edilmesi amacıyla, girilmesinde sakınca bulunan yerlerde operasyon devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere Şemdinli ilçesi Babuş Tepe'de konuşlu birliklerin sorumluluk sahasında yer alan bölgeler 9-23 Ekim 2021 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir" denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hakkari Babuş Tepesi ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.