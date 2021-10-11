Hakkari Babuş Tepesi ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

HAKKARİ Şemdinli'deki Babuş Tepe bölgesi "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, teröristlerle mücadele harekâtı kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin temin edilmesi amacıyla, girilmesinde sakınca bulunan yerlerde operasyon devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere Şemdinli ilçesi Babuş Tepe'de konuşlu birliklerin sorumluluk sahasında yer alan bölgeler 9-23 Ekim 2021 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir" denildi.