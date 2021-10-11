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Haberler Gündem Irak Savaşı’nın çuvalcı generali öldü

Irak Savaşı’nın çuvalcı generali öldü

Irak Savaşı’nın çuvalcı generali öldü

11.10.2021

ABD basını, Irak savaşının kilit isimlerinden ABD'li eski Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno'nun 67 yaşında kanserden hayatını kaybettiğini duyurdu. 2003 yılında Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçiren birliğin komutanı olan Odierno, Türk kamuoyunda "çuvalcı general" olarak tanınıyordu. Irak'ta 3 kez görev yapan Odierno, evlerin kapılarını kıran, Iraklıları evlerinden alarak sokaklarda sürükleyen, sert yöntemlere başvuran ve tutukluları Ebu Gureyb Cezaevi'ne atan 4. Piyade Tümeni'ne de komuta etti.

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