Soylu: 2023’te hainleri yeneceğiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'nde Ak Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2023'te, 28 Şubatı yeniden yeneceğiz, 2023'te darbeleri tekrar yeneceğiz. 2023'te 17-25 Aralık'ı yapanları yeniden yeneceğiz. 2023'de FETÖ'yü yeneceğiz, PKK'yı yeneceğiz ve 15 Temmuz hainlerini yeneceğiz. Bizimler beraber kimler var, bizimle beraber ezani muhabbeti ile gökleri buluşturan Ayasofya var. Bizimle beraber terör örgütüne evladını kaptırmış, kimsenin sahip çıkmadığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın elini uzattığı 'Yalnız değilsiniz' dediği ve onların inadı ile terör örgütünü çökertmeye çalışan Diyarbakır Anneleri var" diye konuştu.