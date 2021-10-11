  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Soylu: 2023’te hainleri yeneceğiz

Soylu: 2023’te hainleri yeneceğiz

Soylu: 2023’te hainleri yeneceğiz

11.10.2021

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'nde Ak Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2023'te, 28 Şubatı yeniden yeneceğiz, 2023'te darbeleri tekrar yeneceğiz. 2023'te 17-25 Aralık'ı yapanları yeniden yeneceğiz. 2023'de FETÖ'yü yeneceğiz, PKK'yı yeneceğiz ve 15 Temmuz hainlerini yeneceğiz. Bizimler beraber kimler var, bizimle beraber ezani muhabbeti ile gökleri buluşturan Ayasofya var. Bizimle beraber terör örgütüne evladını kaptırmış, kimsenin sahip çıkmadığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın elini uzattığı 'Yalnız değilsiniz' dediği ve onların inadı ile terör örgütünü çökertmeye çalışan Diyarbakır Anneleri var" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Soylu: 2023’te hainleri yeneceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.