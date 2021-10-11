RUSYA'YA bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Minzele şehri yakınında bulunan havaalanından sabah saatlerinde çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 22 kişiyi taşıyan L-410 model uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Rusya Sağlık Bakanlığı, uçağın düşmesi sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tataristan'da 11 Ekim'de yas ilan edildi.
Tataristan’da paraşütçü taşıyan uçak düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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