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Haberler Gündem Tataristan’da paraşütçü taşıyan uçak düştü

Tataristan’da paraşütçü taşıyan uçak düştü

Tataristan’da paraşütçü taşıyan uçak düştü

11.10.2021

RUSYA'YA bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Minzele şehri yakınında bulunan havaalanından sabah saatlerinde çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 22 kişiyi taşıyan L-410 model uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Rusya Sağlık Bakanlığı, uçağın düşmesi sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tataristan'da 11 Ekim'de yas ilan edildi.

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