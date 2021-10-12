Başkan Erdoğan’dan mesleki eğitimde üst üste müjdeler

BAKAN Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'ne katıldı. "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, salgınla mücadele konusunda eğitime dikkat çekerek, "Tedbirlere uyum başta olmak üzere her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız gerekiyor" dedi.

1 YILDA 1 MİLYAR TL YATIRIM

EĞİTİM ve öğretimin kesintiye uğramamasını sağlarken yatırımlara da devam ettiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık. 1000 okula 1000 kütüphane kazandırdık. Bu okullarımızın döner sermaye kapsamında üretimlerini artırmak için 544 yeni atölye-laboratuvar kurduk. Öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması amacıyla hayata geçirdiğimiz AR-GE Merkezlerini çok önemli buluyoruz. 28 Şubat döneminin Türk eğitim sistemine yaptığı en büyük kötülük olan kat sayının kalkması bu okullara olan ön yargılar kalktı. Mesleki ve Teknik eğitime daha fazla önem verilmeye başlandı. Tüm sektörlerle güçlü ve kapsamlı iş birlikleri kurulurken istihdam çevrimi de güçlenmiştir. Meslek liselerimiz artık patent alabilecek yeniliklere imza atıyorlar. 2019-2020 eğitim öğretim yılı temasını Mesleki ve Teknik eğitimde patent ve tasarım yılı olarak belirlemiştik. Sonuçta yıl içerisinde 803 patent başvurusu yapılmıştı. Bu sene ise 250 ürün tescili hedeflenmiştir" diye konuştu.

'BU YÜKÜ BİZ ÜSTLENİYORUZ'

ERDOĞAN, ardından mesleki eğitimde bazı müjdelerinin olacağını belirtti. Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin daha fazla artırılması ve işsizlik oranının azalması için 2 yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Başkan Erdoğan, "Öğrencilerimizin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü tamamen kaldırmak amacımız. Bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz. 2. olarak mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin ücretlerini de artıyoruz. Asgari ücretin 3'te 1'i kadar değil, yarısı kadar ücret alacaklar. Her iki hedef ile ilgili olarak gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız. Türkiye'de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyacağız. Milli Eğitim Bakanlığımız gereken çalışmaları tamamladı. Gençlerimiz ücret de alarak 6-7 gibi kısa süreli tamamlama programına devam edecektir. Program kapsamında üniversite mezunlarına 6 aylık eğitim verecek ve başarılı olanlar Turkcell'de istihdam edilecek. Bu önemli müjdelerimizin de öğrencilerimiz ve firmalarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

"SURİYE'DE GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki saldırılarla ilgili olarak "Artık tahammülümüz kalmadı" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bitiminde millete seslenen Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG terör örgütü mensuplarının hain saldırısında şehit düşen polis memurları ile Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatlarını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

TACİZLER BARDAĞI TAŞIRDI

ERDOĞAN sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye'den ülkemize yönelik saldırıların kaynağı mahiyetindeki yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artbardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız."

FIRSATÇIYA YAKIN TAKİP

"FAHİŞ artışların yaşandığı bir dönemde çoğu ülke pahalılık yanında ciddi mal ve ürün sıkıntısıyla karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi: Artık daha çok üreten, ihraç eden, kazanan özel sektörümüzün de kendi çalışanlarını aynı şekilde koruyacak bir anlayışı ortaya koyacağına inanıyorum. Milletimizin mağduriyetine yol açan fırsatçıları yakından takip ediyoruz, önceğimiz milletimizin huzurudur,

KOVİD-19 salgınındaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Türkiye bu küresel tehdide karşı en başından beri dünyada en iyi kriz yönetimini sergileyen ülkelerin başında geliyor. Gereken her türlü tedbiri almak, hizmeti sağlamak suretiyle hayata geçirdiğimiz bu stratejinin ne kadar doğru olduğunu dünyada yaşanan gelişmeler bir kez daha teyit ediyor. 2018 yılında yönetim sistemimizi değiştirerek bugünlere kendimizi hazırladık.

'3600 EK GÖSTERGE SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ'

KISA süre önce 15 bin öğretmen atamasını duyurduklarını hatırlatan Erdoğan, öğretmenleri de kapsayan 3600 ek gösterge çalışmasını tamamlayacaklarını da yineledi. Başkan Erdoğan, "Bununla ilgili ana muhalefetin başındaki zat "Bu sözü ben vermiştim" diyor. Sen kimsin bu bizim işimiz. Eğitim camiamızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

BAKANLIĞIN İSMİ DEĞİŞİYOR

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın adını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. Bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığı oluşturuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

TERÖR örgütleriyle sınırlarımız içinde yüzleşmek yerine, tehditleri kaynağında imha edecek yeni stratejilere geçtik. Artık çocukları dağa giden annelerinin yürek sızısı yerine çocuklarına kavuşan Diyarbakır annelerinin sevinciyle karşılaşıyoruz. Bu yıl ikna yoluyla 153 terör örgütü mensubunun teslim olmasını sağladık. Son 5 yılda bu şekilde geri kazandığımız gençlerimizin sayısı bini geride bıraktı.