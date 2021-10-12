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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Aşı Uygulama Rehberi güncellendi

Son dakika... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Aşı Uygulama Rehberi güncellendi. Güncellemeyle gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Aşı Uygulama Rehberi güncellendi

12.10.2021, 15:46 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021, 16:13

Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberi güncellendi. Buna göre, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması önerildi.

Güncelleme ile; gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.

Koronavirüs salgınında Delta varyantı ile birlikte hamilelerde ölüm riskinin arttığı belirtiliyor. Türkiye'den de çok sayıda aşısız hamile ölümü haberleri geliyor. Uzmanlar ise, hamilelerin aşı konusunda tedirgin olmamaları gerektiğini belirterek aşı çağrısı yapıyor.

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