Şehitlerin cenazeleri törenle uğurlandı

SURİYE'NİN 'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesinde zırhlı araca PKK/ YPG terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan özel harekat polisleri Cihat Şahin (34) ve Fatih Doğan'ın (27) cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

SOYLU TÖRENE KATILDI

MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan'ın, Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru olan oğlu Fatih Doğan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin anne-babası ile gözyaşı döken eşini ve kardeşlerini teselli edip, başsağlığı diledi. Şehidin ailesi, tören sırasında Fatih Doğan'ın fotoğrafına sarılıp öptü. Bir diğer şehit polis Cihat Şahin'in cenazesi ise memleketi Elazığ'da toprağa verildi.