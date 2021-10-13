6.3 ile sallanan Ege Bölgesi’nde panik

YUNANİSTAN'IN güneyindeki Girit Adası'nda meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'de hissedildi. Aydın, Antalya, Muğla ve İzmir'de paniğe neden olan depremde Girit'in Sitia kentinde bazı binaların hasar aldığı duyuruldu.

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