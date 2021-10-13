YUNANİSTAN'IN güneyindeki Girit Adası'nda meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'de hissedildi. Aydın, Antalya, Muğla ve İzmir'de paniğe neden olan depremde Girit'in Sitia kentinde bazı binaların hasar aldığı duyuruldu.
■ KAZIM YÖRÜKCE
6.3 ile sallanan Ege Bölgesi’nde panik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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