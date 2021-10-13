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Haberler Gündem 6.3 ile sallanan Ege Bölgesi’nde panik

6.3 ile sallanan Ege Bölgesi’nde panik

13.10.2021

YUNANİSTAN'IN güneyindeki Girit Adası'nda meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'de hissedildi. Aydın, Antalya, Muğla ve İzmir'de paniğe neden olan depremde Girit'in Sitia kentinde bazı binaların hasar aldığı duyuruldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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