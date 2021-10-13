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Haberler Gündem Bakan Koca: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

Bakan Koca: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Dün yatışı yapılan hastalara ait bilgileri inceledim, aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

13.10.2021, 08:38 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021, 08:43

Sık sık Twitter hesabından korona salgınına ilişkin verileri paylaşan ve uyarılar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir paylaşım geldi.

"AŞISIZ GENÇLERİN HASTALAR İÇİNDEKİ ORANI ARTTI"

"Günaydın. Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim." diyen Koca'nın tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı."

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