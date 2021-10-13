Bakan Koca: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

Sık sık Twitter hesabından korona salgınına ilişkin verileri paylaşan ve uyarılar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir paylaşım geldi.

"AŞISIZ GENÇLERİN HASTALAR İÇİNDEKİ ORANI ARTTI"

"Günaydın. Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim." diyen Koca'nın tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı."