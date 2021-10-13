Organize çekirgeler

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince kolay yoldan haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma başlatıldı. 9 ay süren çalışmada, 28 ilde SGK'yı milyonlarca lira zarara uğratan 20 örgütlü yapı ve 386 şüpheli tespit edildi.

Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kırıkkale, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta yüzlerce kişiyi mağdur eden ve devleti milyonlarca TL zarar uğratan 20 örgütlü yapı içinde faaliyet yürüten 386 şüpheliden 235'i hakkında gözaltı kararı verildi.

SINAVA DUBLÖR SOKTULAR

Şüphelilerin, sahte engelli raporu, usulsüz reçete, sahte PCR testi ve usulsüz sigorta primi düzenledikleri; bazılarının da telefon dolandırıcılığı, saadet zinciri, falcılık ve medyumluk yaptıkları belirlendi. Hazine arazilerinin, gayrimenkullerin satışlarında usulsüzlük yaptığı da saptanan şüphelilerin, naylon fatura, usulsüz belge, ihalede usulsüzlük yaptıkları ve dublör kullanarak sınavlara başkasını soktukları belirlendi.

İHSAN KARATAŞ