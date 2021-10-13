Suriye’deki operasyonlar öncekilerden farklı olacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada verdiği Suriye mesajı, gözleri tekrar bu bölgeye çevirdi. Konuyu değerlendiren güvenlik ve terör uzmanları, Suriye'de terör örgütlerine yönelik operasyonların geçmiştekilerden daha farklı bir taktikle icra edileceğini dile getirdi. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Başkan Erdoğan'ın 'bölgedeki güçler' ifadesiyle Rusya, ABD ve İran'ı kast ettiğini ifade etti.

'NOKTASAL SALDIRILAR'

BÖLGEDE aktif olarak sahada başka bir yabancı yapı olmadığını söyleyen Yarar, "Geçmiş örneklerinde bunları engellemekle ilgili bir niyetleri yok. O zaman sonuçta şöyle olacak; Bir süre biz bu görüşmeleri göreceğiz. Ardından bu süre zarfında bölgede yığınaklanmaları göreceğiz. Ardından hava şartları, konjonktürel şartlar da yapılırsa bir bölgede operasyon icra edilecektir. O bölgenin neresi olduğunu hep beraber göreceğiz. Ben bu sefer bir alanın temizliğinden çok terör örgütünün noktasal ikmal merkezlerine karşı bir saldırı olacağını düşünüyorum. Bu geçmişteki operasyonlardan farklı olacaktır. Çünkü bugün geldiğimiz noktada hemen yarın sabahleyin bir operasyon başlayacak demek çok da akılcı değil" dedi.

NEFESİMİZ ENSELERİNDE

GÜVENLİK ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ da, yapılacak harekatla teröre destek verenlere de cevap verileceğini ifade etti. Başbuğ, "Irak coğrafyasında hızlı bir hareketlenme var. Orada Kandil, Sincar gibi denklemleri değerlendirmiştik. Oraların inşallah terörle mücadelesi sona erdiğinde bu bölgede muhakkak bir harekatın yapılacağını ve terör ile teröre destek verenlerin de hak ettikleri cevabı bu sahada alacağını düşünüyorum. Mehmetçiğin nefesini, Mehmetçiğin postal sesini beyinlerinde hissedecekler" ifadelerini kullandı.

■ FATİH ŞENDİL