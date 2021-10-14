"ABD ve Rusya sözlerini tutmadı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'i ağırladı. Bakanlıktaki görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi ve işbirliği anlaşmalarına imza attı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki YPG/PKK saldırılarına ilişkin "Teröre karşı kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" diyerek olası bir sınır ötesi operasyon sinyali verdi.

'PKK/YPG'NİN SALDIRILARI ARTTI'

Suriye'de anayasa komisyonunun tekrar canlandırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini kyadeden Çavuşoğlu, "6. tur görüşmeler Cenevre'de başlayacak. Son dönemde rejimin muhaliflere ve sivillere saldırısı oldu, o zaman da söyledik kalıcı barış için siyasi çözüm şart. PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde saldırılarını artırdığını görüyoruz. Bizim askerlerimize ve polisimize de saldırdılar. 7 Ekim'de 1 askerimiz, 10 Ekim'de 2 polisimiz şehit oldu. PKK/ YPG'nin Türkiye'ye roket atma menzili 30 km. Biz sınır ötesi harekatlarımızdan sonra ABD ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık. Her iki ülke de teröristleri 30 km uzaklaştıracaktı. Bu sözler tutulmadı. Son yapılan saldırılarda Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu var çünkü sözlerinde durmadılar. Bizim burada yapmamız gereken şey yine kendi göbeğimizi kesmek. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

'SAMİMİYETSİZLİK ARTIK HAD SAFHADA'

ABD'nin göstermelik kınama açıklaması yaptığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Ama silahları sen veriyorsun. Burada samimiyetsizlik artık had safhada. Bizim operasyonlarımız Suriye'nin sınır bütünlüğü için de önemli. PKK/ YPG'nin gündemi de Suriye'yi bölmek. Bu konuda kararlıyız elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.