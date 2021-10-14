Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Katar'ın başkenti Doha'dan bir uçakla Türkiye'ye yola çıktı.
Türkiye'ye öğleden sonra gelmesi beklenen Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.
Muttaki, Doha'da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.
Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye’ye geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.