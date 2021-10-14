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Haberler Gündem Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayet’ iddiasına soruşturma

Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayet’ iddiasına soruşturma

Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayet’ iddiasına soruşturma

14.10.2021

Başta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefetin 2023 seçimlerine şaibe karıştırmak, Cumhur İttifakı'nı zan altında bırakmak için birçok mecrada dillendirdiği "Siyasi cinayetler işlenebilir" iddiaları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

SOYLU: FETÖ TAKTİĞİ
Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülecek soruşturmaya ilgili başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Birkaç gündür siyasi cinayetlerden bahsediyorlar. Bunlar ciddi sözlerdir. İçişleri Bakanı'yım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir" dedi.

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