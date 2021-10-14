Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Son dakika haberi...Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
14.10.2021, 16:55
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
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