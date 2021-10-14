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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Son dakika haberi...Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
AA

14.10.2021, 16:55

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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