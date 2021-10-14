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Son dakika: MSB duyurdu! 16 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi....Milli Savunma Bakanlığı, son 5 günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere 16 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika: MSB duyurdu! 16 YPG/PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
DHA

14.10.2021, 14:31 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021, 14:46

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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