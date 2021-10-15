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15 ilde terör operasyonu! 126 kişi için gözaltı kararı

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 54'ü yakalandı.

15 ilde terör operasyonu! 126 kişi için gözaltı kararı

15.10.2021, 08:16 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021, 08:54

İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ve janda tarafından İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik gen çaplı büyük bir operasyon başlatıldı. Bu sabah saatlerinde 126 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.

54'Ü YAKALANDI

İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 54'ü yakalandı.

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