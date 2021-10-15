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Haberler Gündem Anadolu Yıldızı Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Anadolu Yıldızı Tatbikatı başarıyla tamamlandı

15.10.2021

ANADOLU Yıldızı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümünün kara safhası tamamlandı. İzmir'in Menemen ilçesindeki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilen safhada, Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri ve uçağı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 Jandarma Özel Arama Kurtarma Dağcılık Timi ve 1 helikopter görev aldı. Senaryo gereği kaybolan 6 dağcı kurtarılırken, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, tatbikatın başarılı geçtiğini kaydetti.
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