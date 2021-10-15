Anadolu Yıldızı Tatbikatı başarıyla tamamlandı

ANADOLU Yıldızı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın fiili bölümünün kara safhası tamamlandı. İzmir'in Menemen ilçesindeki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilen safhada, Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri ve uçağı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 Jandarma Özel Arama Kurtarma Dağcılık Timi ve 1 helikopter görev aldı. Senaryo gereği kaybolan 6 dağcı kurtarılırken, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, tatbikatın başarılı geçtiğini kaydetti.
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