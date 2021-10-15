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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK hedefleri böyle vuruldu

Son dakika haberine göre TSK, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen operasyonda, Kandil ve Asos'taki terör hedefleri vuruldu.

Irak’ın kuzeyine hava harekatı! PKK hedefleri böyle vuruldu

15.10.2021, 14:31 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021, 15:22

Irak'ın kuzeyine hava harekatı başladı. Kandil'deki terör hedefleri vuruldu.

A Haber İstanbul – Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak detayları canlı yayında anlattı:

PKK MEVZİLERİ BÖYLE VURULDU
"Operasyon devam ediyor. Hava harekatı Kuzey Irak'ta belirlenen terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu şu anda devam ediyor. İlk görüntüler geldi. Görüntülerde Kuzey Irak'ta Asos bölgesinde belirlenen terör hedeflerinin vurulma anı görülüyor. Asos bölgesinde yüksek noktalarda çok sayıda terör hedefi bulunuyor.

ÇOK SAYIDA HEDEF YOK EDİLDİ
Barınak mühimmat depoları sözde karargahlardan oluşan çok sayıda hedef yerle bir edildi. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen çalışma sonrasında sınırdan yaklaşık 140 km derinlikte operasyon yapıldı. Çok sayıda hedef yok edildi.

F-16'LARDAN NOKTA ATIŞI
Görüntülerde Asos dağını görüyorsunuz arkasından gelen fotoğraf kareleri ise Kandil bölgesinde yer alan Balayan vadisinde belirlenen terör hedeflerine ait. F-16'larımız tarafından nokta atışıyla vurularak yerle bir edildi.

2.150 PKK/PYD'LİYİ YOK EDİLDİ
TSK son 9 aylık süre zarfında 2.150'ye yakın PKK/PYD'liyi yok etti. Operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor.

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