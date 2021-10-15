‘Zamanı gelince gereken yapılacak’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Orgeneral Musa Avsever, Oramiral Adnan Özbal, Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine katıldı. MSÜ'nün idari ve askeri yönetim kadrosuyla askeri ve akademik eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik değerlendirme toplantısı da yapan Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada önemli mesjalar verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin uluslararası ortamda bir özne haline geldiğini belirten Akar, Suriye'nin kuzeyindeki duruma da değinerek ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatları hatırlattı.

'OLDU BİTTİYE İZİN YOK'

Türkiye'nin mutabakatlarda üzerine düşeni dikkatle uyguladığını ifade eden Akar, "Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ülkemizi korumak boynumuzun borcu. Orada teröristler varsa eğer siz de onlara herhangi bir işlem yapamıyorsanız biz yapmak zorundayız. Siz binlerce kilometreden bizim güneyimize gelecek, bazı eylemlerin güvenliğinizi tehdit ettiğini söyleyeceksiniz, biz sınırlarımızın dibindeki oluşumlara bigane kalacağız. Böyle bir şey düşünülemez. Orada herhangi bir şekilde terör koridoru oluşturulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi aynı şekilde yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Bazı ülkeler egoları veya başındakilerin siyasi ihtirasları nedeniyle hem NATO hem AB'ye zarar veriyor, hem de tüm Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atıyor" diye konuştu. MSÜ'ye öğrenci alımına yönelik iddialara da değinen Akar, "Öğrenci alımı, tayinler, terfiler mevzuat çerçevesinde kılı kırk yararak icra edilen faaliyetler. 'Etki edilme' gibi bir şey söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.