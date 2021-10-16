2022 bütçesinde aslan payı eğitime

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklama yaptı. Teklifin hazır olduğunu ifade eden Oktay, "Bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. 2022 bütçemizin yüzde 15,6'sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseltiyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız" dedi.

'İHRACATTA REKOR'

Türkiye olarak geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yüzde 1,8'lik büyüme ivmesini 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 oranında ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranlarıyla devam ettirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İhracatımız Cumhuriyet tarihimizde yeni bir rekora daha imza atarak yıllık bazda 212 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Tarımsal destek programları için 25,8 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 16,3 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 15,5 milyar lira kaynak ayırıyoruz" açıklamasını yaptı.