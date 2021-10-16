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Başkan Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı’nı kabul etti
AA

16.10.2021, 17:05 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021, 17:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.

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