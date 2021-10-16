Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.
Başkan Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.