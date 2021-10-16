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Haberler Gündem ‘İmam Hatip okullarının şöhreti sınırların ötesine geçti’

‘İmam Hatip okullarının şöhreti sınırların ötesine geçti’

‘İmam Hatip okullarının şöhreti sınırların ötesine geçti’

16.10.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu"nun açılışına katıldı. Son yıllarda İmam Hatip okullarının kat ettiği mesafeden bahseden Erdoğan, "2011 yılında kat sayı uygulamasını kaldırarak, 1 sene sonra da 4+4+4 uygulaması ile orta okul kısmını açarak imam hatiplerin fetret dönemini hamdolsun biz sonlandırdık. Bugün bu okullarda okuyan öğrencilerin sayısı 1 milyon 415'e ulaştı. Son yıllarda imam hatip okullarımızın şöhreti sınırların ötesine kadar ulaştı. CHP zihniyeti, ellerine geçen her fırsatı ya bu okulları kapatmak ya da ellerindeki kazanılmış hakları engellemek için kullanmışlardır. İmam hatip okullarında fizik, kimya bunların okutulmadığını sanıyorlar" diye konuştu.
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