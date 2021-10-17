Askeri birliklere milli teknolojili koruma

Radar ve askeri elektronik sistemleri geliştiren HAVELSAN Teknoloji Radar Sanayi ve Ticaret AŞ (HTR), ağ destekli güvenlik sistemleriyle de kritik askeri ve sivil tesislerin güvenliğinde görev alıyor. HTR Yönetim Kurulu Başkanı Macit Arslan, farklı şirketlerle iş birliği halinde her türlü radar üretim altyapısına sahip entegre bir tesis olarak üretimler gerçekleştirip, ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini belirtti.

'SABİT VEYA MODÜLER'

Entegre Ağ Destekli Güvenlik Sistemi çözümleri sunduklarına işaret eden Arslan, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 150'den fazla birliğinde bu sistemleri kurmaktayız. Üs bölgeleri sabit veya modüler olabilir. Tehdit olabilecek her türlü bilgiyi operatöre getirebilmekteyiz" dedi.

Erken İkaz Sistemi Erisis'te sensörlerden alınan bilgilerin toplandığını ve tehdit durumlarında ikaz üretilmesinin sağlandığını dile getiren Arslan, SWIR kısa dalga boylu kızılötesi kamera sistemine ilişkin de bilgi verdi. SWIR kameranın özellikle yoğun sis ortamında görüntü veren bir sistem olduğunu dile getiren Macit Arslan, "HTR'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1200 birliğinde bakım, işletme ve idame faaliyetleri icra ediyor. Sivil kurum ve kuruluşlarla da çalışıyoruz. 6 havalimanında çeşitli ürünlerimiz kullanılmakta. Türkiye'nin her yerinde ürünlerimizi görme imkanı bulunuyor" diye konuştu.

11 MİLYON DOLAR ÜLKEDE KALDI

BAŞKAN Macit Arslan, yerli ve milli ürünlerle bugüne kadar 11 milyon doların Türkiye'de kaldığını söyledi. Arslan, "Ar-Ge merkezimiz çalışıyor. HTR, diğer şirketlerle koordineli, yerli sanayisiyle beraber daha çok özgün ve milli ürün üretme azim ve iradesine sahiptir. Bunu da başaracağız" diye konuştu.