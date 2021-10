Başkan Erdoğan’dan Afrika ziyareti öncesi önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üç ülkeyi kapsayan ve 4 gün sürecek Afrika ziyareti bugün başlıyor. Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek. Afrika'ya hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlerine yanıt veren ve "Türkiye bir hukuk devletidir. Kabile devleti değildir" diyen Erdoğan, "CHP'nin vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır. Bu açıklama bir suçtur. Bu dil darbe dönemi dili" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklarımının öne çıkan kısımları şöyle:

Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk seyahatler olduğu için bu ziyaretler ayrıca önem taşıyor. Türkiye ve Afrika'yı yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye Afrika ülkeleri için stratejik ortak olarak öne çıkıyor.

Afrika'ya çıkar odaklı ve kısa vadeli bakmıyoruz. Sömürge düzenini devam ettirmeye çalışanlardan değiliz. Nijerya ile askeri, savunma sanayii ve terörle mücadele anlamında gelişmiş ilkelere sahibiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN BÜROKRATLARI TEHDİDİ

Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır. Vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Hukuk dışı çağrı kamu düzenine tehdittir.

CHP'nin özlemini çektiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Türkiye hukuk devletidir. Bunu hatırlatıyorum. Bay Kemal'in adeta oyun oynadığı alan değildir.

Bu bir tehdit, siyasi garabet ve açıkça suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin. Yeri geliyor öğretmenleri, polisleri tehdit ediyor. Sen kimsin ya? Pek çok kamu görevlilerine tehditler savurdu.

Hadi bakalım göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Bu ülkede memurunun polisinin hakiminin öğretmeninin haklarını savunan bir hükümet vardır.

Türkiye darbe zihniyetini gömeli çok oldu. Alışması zaman alacak. O zaman da 'elveda siyaset' diyecektir. Koronavirüse çare bulan bilim dünyasının bu zatın acınası haline de bir çözüm geliştireceğine inanıyorum.

KILIÇDAROĞLU'NUN TCMB ZİYARETİ

Merkez Bankasının bağımsızlığını tartışıyorsun Eğer bağımsız olmasaydı sana aynı gün randevu vermeyebilirdi. Yalan yanlış açıklamalarla ziyaretten sonra hala medyayı ve halkı kandırmaya kalkışıyorsun.

MANİPÜLASYON YAPAN SEÇİM ANKETLERİ

Özellikle son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Manipülasyonlardan bıktık. Gerçekçi anketler bunların manipülasyonlarını ayaklar altına alacaktır. Millete operasyon çekmeye çalışmalarına alışkınız. Benim güvenim kalmadığını daha önce de açıklamıştım. Son seçimlerde yakın tahminlerde bulunan şirket bile çıkmadı.

F-16 AÇIKLAMASI

Bizim böyle bir durumumuz falan sözkonusu değil. Bir milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yaptığımız ödeme sözkonusu. ABD'nin bu ödemeler karşısında böyle bir teklifi oldu. Ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorda bu adımları atalım dedik. Savaş uçağı filomuzu her zaman hazır duruma getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz. Savunma Bakanlığımız başta olmak üzere görüşmeler devam ediyor. Yapılmış bir ödeme var. Ödemenin geri iade çalışmasını arkadaşlarımız devam ettiriyor.

KORONAVİRÜS SALGINI

İnsanlık çok büyük bir imtihan veriyor. Türkiye elindeki mevcut kıt imkanları ile de olsa her türlü desteği dünyanın neresinden kendisine talep gelmişse vermiştir, vermeye devam ediyor. Az gelişmiş ülkeler salgına karşı ne yazık ki kaderine terk edildi. Türkiye olarak böyle bakamayız. Elimizden gelen her türlü desteği bugüne kadar nasıl verdiysek vermeye devam edeceğiz. Biz en kısa zamanda inşallah Turkovac çıkıyor. Biz Turkovac'la da kimseye sansür uygulama veyahut engel çıkarma yoluna gitmeden gönüllük sürecini aştıktan sonra elimizden gelen desteği her yere vermeye çalışacağız. Şu ana kadar 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve malzeme yardımında bulunduk. Maske konusunda çok açık, net desteğimizi sürdürdük. Bu ülkeler arasında Afrika ülkeleri çoğunlukta olmuştur. Burada en ufak kısıtlamaya gitme düşüncemiz sözkonusu değil. Az, düşük, orta gelirli ülkeler için üzerimize düşeni yapmayı taahhüt ettik.