Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.Son dakika: MSB duyurdu! 16 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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