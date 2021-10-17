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Haberler Gündem Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı

Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı

Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

Kabe’nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı
İHA

17.10.2021, 08:11

Açıklama Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığından yapıldı.

Suudi Arabistan'da Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmesinin ardından koronavirüs (COVID-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

Sabah namazına hazırlık olarak Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı etiketler de söküldü.

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