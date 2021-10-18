10 ülkenin büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Bakanlığa çağrıldı.

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Büyükelçilerin, yarın sabah Bakanlıkta olmaları bekleniyor.

AK PARTİ'DEN BAZI BÜYÜKELÇİLERE "KAVALA" TEPKİSİ

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

"Ülkemizde görev yapan diplomatların, Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez" ifadesini kullanan Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen bir hukuk devleti ve Türk yargısının bağımsız olduğunu vurguladı.

Türkiye'de görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz. Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur."

- "HADDİNİ, HUDUDUNU BİLMEK HERKESİN VAZİFESİDİR"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görülmekte olan bir dava ile ilgili tavsiye ve telkinde bulunan diplomatlar, bilmeliler ki yaptıkları anayasal bir suçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti; anayasal düzenini, mahkemelerinin bağımsızlığını hiçe sayabilecekleri bir devlet değildir. Haddini, hududunu bilmek herkesin vazifesidir." ifadesini kullandı.