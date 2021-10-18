AK Partili Sürekli gençlerle buluştu

GEÇTİĞİMİZ günlerde, İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ile birlikte İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği, Ege Üniversitesi Kampüsü önünde ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde, 'Kampüse Hoş Geldin' standında, öğrencilerle sohbet eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, DEÜ Eğitim Fakültesi'nde okuyan bir grup öğrenciyi de Buca'daki evlerinde ziyaret edip, gençlerin çaldığı bağlamaya ve söyledikleri türkülere eşlik etti. Sürekli, "Gençlere 19 yıldır kadrolarında yer veren bir siyasi anlayışın temsilcileri olarak 2053 ve 2071 hedeflerimize de onlarla ulaşacağımızı biliyoruz" dedi