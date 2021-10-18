Başkan Erdoğan: “Türkiye’de darbe dilini gömeli çok oldu”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Orta Afrika ülkesi Angola'ya yapacağı ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ziyaretine bakanların ve milletvekillerinin yanı sıra iş dünyasının temsilcilerinin de eşlik ettiğini aktaran Başkan Erdoğan, "Başbakanlığımdan bu yana 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim. Angola ve Togo'ya Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması sebebiyle bu seyahatimiz ayrıca önem taşıyor" dedi.



'CİDDİ BİR TEHDİTTİR'

Erdoğan, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı video ve Merkez Bankası başkanı ile görüşmesine ilişkin soru üzerine Başkan Erdoğan, "Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet zihniyetinden başka bir şey değildir. Bu CHP zihniyetinin ilk çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine karşı ciddi bir tehdittir. Bunlar ne devlet yönetiminin ne milli iradenin ne de demokrasinin ne olduğunu biliyorlar. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için iradesini ortaya koydu. Bu tercihin bir sebebi de vesayet sistemini kalıcı olarak ortadan kaldırmaktır" diye konuştu.



'KABİLE DEVLETİ DEĞİL'

CHP zihniyetinin, her zaman bürokrasiyi seçilmişi iradeyi kısıtlayacak enstrüman olarak kullandığının altını çizen Erdoğan şöyle devam etti: "Milletimiz de bunlardan bıktığı için başkanlık sistemini tercih etti. Yeni sistem ise bürokrasinin siyaset yapmasının önüne geçti. Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri geride kaldı. Türkiye bir hukuk devletidir, bunu Bay Kemal'e hatırlatıyorum. Burası bir kabile devleti değildir. Bay Kemal'in adeta oyun oynadığı bir alan da değildir. Heves ettiğiniz günler ki, vesayet günleridir, onlar da geride kaldı. Herkes görevini hukuka uygun yapmak mecburiyetindedir."



'NE YAPACAĞINI GÖRECEĞİZ'

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi siyasi garabetini bir kenara bıraktım, açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Sen kimsin, böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Bir de tarih veriyor. Pazartesiden itibaren memurların vay haline. Hade bakalım. Göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Bu alan boş değil Bay Kemal. Tüm memurların haklarını koruyan bir iktidar var" dedi.



"KILIÇDAROĞLU'NUN VERDİĞİ RAKAMLAR BAŞTAN AŞAĞI YANLIŞ"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyareti için, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Randevu istediğin gün sana randevu verdi. Bağımsız olmasaydı, sana bu randevuyu vermeyebilirdi. Bağımsız olduğu için istediğin gün sana randevu verdi. Yalan yanlış açıklamalarla da ziyaretten çıktıktan sonra hala medyayı, halkı kandırmaya kalkıyorsun. Verdiğiniz rakamlar baştan aşağı yalan yanlış. Utanmadan sıkılmadan böyle bir ziyareti gerçekleştirdiğini ifade ediyorsun" dedi.



"TIP BİLİMİ BU ZATIN ACINASI HALİNE ÇÖZÜM GELİŞTİREBİLİR"

BAŞKAN Erdoğan, "Tabii Bay Kemal yeri geldi çiftçiyi tehdit etti, yeri geldi esnafı tehdit etti. Yeri geldi toplumun hemen her kesimini tehdit etti. Bu dil vesayet ve darbe dönemlerinin dilidir. Her şeyden önce Türkiye vesayeti de darbe dilini de gömeli çok oldu. Ve sanıyorum bu zat Türkiye'nin hala tek parti CHP'si faşizminde veya kendisinin kamu görevlisi olarak bulunduğu 28 Şubat döneminde olduğunu sanıyor. Bu zatın FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve kendilerini desteklediklerini açıkça beyan eden kimi ülkelerin gazıyla kendini bu şekilde ortaya atarak rezil etmesinden Türk siyaseti adına doğrusu ben de üzüntü duyuyorum. Korona virüse bile çare bulma aşamasına gelen tıp ilminin bu zatın acınası haline de bir çözüm geliştireceğine inanıyorum" dedi.