Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Luanda'da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Erdoğan, "Vize meselesinde atacağımız kolaylaştırıcı adımlar da , insan ve ürün taşımacılığını hızlandıracaktır. İş birliğimizi daha da geliştirmeye hazırız." dedi.

BAŞ BAŞA İKİLİ GÖRÜŞME

Angola'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından başkent Luanda'da bulunan başkanlık sarayında resmi törenle karşılandı. İki ülke lideri törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'a resmi törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Başkan Erdoğan'dan Angola ziyaretinde önemli mesajlar