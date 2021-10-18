Başkan Erdoğan’ın avukatları ’siyasi cinayet’ iddialarıyla ilgili savcılığa başvurdu

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" sözleri sonrası harekete geçti. Avukatlar, iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.



RESEN SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar vermişti. Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekili görevlendirilmişti.

ERDOĞAN'IN AVUKATLARI HAREKETE GEÇTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili yöneticilerin 'siyasi cinayetler' iddiası hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan 'siyasi cinayet' iddiaları ile ilgili olarak 15 Ekim'de avukatı Doç.Dr. Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu. Avukat Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın savcılığa müracaat dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bu partilerin bir kısım temsilcilerinin bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunduklarına dikkat çekildi.

KORKU VE PANİK YARATMAK İÇİN SORUMSUZCA DİLE GETİRİLDİ



Dilekçede şöyle denildi: "Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur" denildi.

İLGİNÇ ÇIKIŞ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermiş, Türkiye'de faili meçhuller döneminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelişi ile kapandığını bildirmişti.



KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Dün yaptığı açıklamada "Siyasi cinayet" iddialarına değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun elindeki bilgi ve belgeleri savcılığa vermesi gerektiğini, aksi taktirde sorumlu olacağını dile getirmişti.