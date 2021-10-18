Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerini hedef alan sözlerine sert tepki göstererek, suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır." dedi.Başkan Erdoğan'ın avukatları 'siyasi cinayet' iddialarıyla ilgili savcılığa başvurdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerini hedef alan sözlerine suç duyurusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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