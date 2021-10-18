Gazateci-yazar Sadık Albayrak, Özdemir Bayraktar’ı anlattı: O bir dahiydi...

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti. Bayraktar'ın yerli ve milli savunma sanayi konusundaki çalışmalarını bilen yol arkadaşları, kendisini tanıyan siyasetçiler ve bugün sektörü takip eden isimler çok önemli ifadelerle merhumu andı. Yakın arkadaşı Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak da bizzat şahitlik ettiği, yerli ve milli teknoloji kavramının gelişimi ve bugün İHA'ları SİHA'ları üreten Baykar'ın mücadelesini anlattı.

İşte Özdemir Bayraktar hakkında yapılan değerlendirmeler:

Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak:

"BİR DAHİYDİ, YERLİ VE MİLLİ KAVRAMINI BAŞLATTI"

Özdemir Bayraktar bir dahiydi. Ona ilham veren ise Ebrehe'nin saldırısına karşı ebabil kuşlarının mücadelesiydi. Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe'nin ordusunu helak eden ebabil kuşları ona ilham oldu. Kafayı onlara takmıştı. Biz oyuncak zannediyorduk.

"TESİSLERİ KURDU VE BASKIN YEDİ, PES ETMEDİ"

Aradan yıllar geçti tesislerini kurdu. Baskına uğradı o zamanlar güya Türkiye bağımsızdı. Geldiler ve baskın yaptılar. Aynen dedikleri şu Karadenizliyiz. Buradaki koruma konumunda olan Karadeniz çocukları içeriye adam sokmazlar. Milli ve yerli mücadelesi oradan başladı. Onun için Özdemir ile çok duygulu anılarım var ama size şunu söyleyeyim. Bir dahiydi. Ona rahmet diliyorum. Duygularım karmakarışık. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Çocuklarına ve bu millete irtihal edecek bu çalışmaları. Hoca gibiydi.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman:

"ADI HEP YAŞAYACAK"

Çok değerli bir zat, bir kardeşi ahirete yolcu etmenin üzüntüsü içerisindeyiz.

Erbakan Hoca'nın yanındaydı, iyi bir teknik elemandı. Ve bugün Türkiye'de oğulları göz akımız bir noktada.

Siyasete de örnek bir insandı. Evirip çevirmeden düz giden bir insandı. Rabbim rahmet eylesin. Bu ülkeye çok hizmeti var. Unutulmayacak bir isim. Kişilerin ölüm tarihleri cesetlerinden ruhlarının çıktığı tarih değil, isimlerinin unutuldukları tarihtir. Adı hep yaşayacak. Özdemir Bey hep yaşayacak.

"KENDİSİNİ ANLATABİLMESİ İÇİN ÇEVRESİ HAZIR DEĞİLDİ"

(BAYKAR TEKNİK) Bu mevzulara başladığında kendisini anlatabilmesi için çevresi hazır değildi. Zorluklarla karşılaştı. Değerli oğlu Selçuk Bey'de televizyonlarda bahsetti bu mevzulardan. Yüz akımız oldu.

İnanıyorum ki attığı bu temeller, kurduğu bu müesseseler Türkiye'ye çok daha büyük hizmetler yapacak.

Kardeşleri, evlatları, eşi bütün ailesi çok kıymetli insanlar. Bundan sonra adı da yaşamaya devam edecek. Tüm ailesinin ve tüm Türkiye'nin başı sağolsun.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın:

"ELİNDE HEP BİLGİSAYAR VARDI"

Başımız sağolsun. Özdemir ağabey, bu ülkenin çok büyük değerlerinden bir tanesi. 90'lı yılların başlarında haftada bir iki gün görüşüyoruz. Siyasi çalışmaların içindeyken elinde hep bilgisayar vardı.

"BÜYÜK ENGELLERLE KARŞILAŞIYORUZ"

Bir gün bana 'Murat, Bizim çok zorluklarımız var. Büyük manilerle karşılaşıyoruz. Bu işlerin yaptırılmaması için her yöntem deneniyor. Sonunda bir firma geldi ve bize aklımızı alacak para teklif etti. Biz kabul etmedik.' dedi. O büyük paraları kabul etmeyen bütün varını yoğunu ülkenin bağımsızlığında gören bir insandı.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

"HAYATINI RİSKE ETTİ"

Büyük fedakarlıklar yapmış bir insandı. Hayatını riske etti. Cumhurbaşkanımız ve devletimizin ilgili kurumlarıyla ortak çalıştı. Önce vatanım milletim diyen bir ağabeydi. Çok çalışkandı. Bilimi yakınen takip ederdi. Bana her seferinde 'Muratcığım gelecek bunda' diyerek İHA ve SİHA'ları gösterirdi. " diye konuştu.

Prof. Dr: Mesut Hakkı Caşın: ÇALIŞKAN BİR İNSANDI

İsmine yakışır şekilde Türk Ordusu'na sancak olmuştur. Milli Harp Sanayii'nde, ABD'nin İsrail'in silah vermediği dönemlerden, bunları üretip pazarladığımız bir döneme geldik. AR-GE ordusu kurulmuştur. Son derece mütevazi ve çalışkan bir insan. Çalış, hayal et, üret ve öğün prensiplerini, Türk milletine benimsetmiştir.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti