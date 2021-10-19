Angola ile 7 anlaşma

Afrika turuna Angola'dan başlayan Başkan Erdoğan, başkent Luanda'da Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tören düzenlendi. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Lourenço'nun heyetlerini birbirlerine tanıtımının ardından top atışı yapıldı.

Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

'HEDEF 500 MİLYON DOLAR'

İki ülke lideri, törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından da basın mensuplarının karşısına birlikte geçildi. Savunma sanayii ve terörle mücadele konusunda ilişkileri ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Afrika'nın sorunlarına Afrika tarafından çözümler bulunması, dayanışma ve kazan kazan yönteminin hayata geçmesi için görüştük. 500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek hareket etmeliyiz. Alt yapı projelerine yönelik fon ve kredi sağlanması konusunda Maliye bakanlarımızın temasta olması da malumunuzdur" dedi.

VİZE SERBESTİSİ VURGUSU

Angola'ya direkt uçuşların başladığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Vize meselesinde atacağımız kolaylaştıracağımız adımlarda önemlidir. Vize serbestisi konusunda süratle atmamız gereken adımda sorun yoktur. Maarif Vakfı ile iş birliğimizi geliştirmeye hazırız. Şu anda heyet üyelerimiz arasında bulunan bakanlarımızın karşılıklı olarak ziyaretleri devam ettirmeleri THY'nin uçuşları başlatmasıyla daha da kolaylaşacaktır. Şu anda Türkiye Afrika arası 7 saat. Heyetler arası toplantılarımız ülkelerimiz arasında yeni bir sürece vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

İHA, SİHA VE ZIRHLI ARAÇLAR

Savunma sanayii konusunda tutucu olmadıklarını aktaran Erdoğan, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. "Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Angola ile eğitim, tarım, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşma imzaladık. Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olmuştu. Bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler yaptık. İmzaladığımız 7 anlaşma, yapacaklarımızın ilk adımıdır. Enerji konusunda da Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanları var" açıklamasını yaptı