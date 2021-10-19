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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan Togo'da! Resmi törenle karşılandı

Son dakika: Başkan Erdoğan Togo'da! Resmi törenle karşılandı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 15.15'te Togo'nun başkenti Lome'ye geldi. Erdoğan burada yapılan resmi törenle karşılandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Togo’da! Resmi törenle karşılandı
AA

19.10.2021, 15:49 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021, 16:44

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende, BaşkanErdoğan ile Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları dinlendi. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Gnassingbe, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Erdoğan ve Gnassingbe, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından, anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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