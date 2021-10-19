“Tunceli’nin dağlarında 21 terörist kaldı”

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Tunceli'de terörle mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki güvenlik toplantısının ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katılan Soylu, Tunceli'de terörle mücadelede kat edilen mesafeden bahsetti. "Bundan 5 yıl önce Tunceli'nin dağlarında 570 terörist vardı" diyen Bakan Soylu, "Şimdi sayısını söyleyeyim. 21 kaldı, onun da 4'ünün yürüyecek hali yok. Bağdat, Suriye, Afganistan ve Balkanlar şenlenecek, onlar huzur içerisinde olacak. Ortadoğu'yu bataklığa çevirmeye çalışanlara Türkiye'nin gücü, bu milletin gönlü fırsat vermeyecek" dedi.

'ONLARA ÜZÜLEMEYİZ'

HAPİSTE bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşinin ekranlara çıkarılmasına da değinen Soylu, "Acımamızı istiyorlar, olmuyor. Kusura bakmasınlar, Yasin Börü'nün, Necmettin öğretmenin, türküleri çağıran güzel kızımız Aybüke'nin annesi babası dururken Demirtaş'ın eşine üzülemeyiz. FETÖ'ye operasyon yapıyoruz, sesi İyi Parti'den geliyor. PKK'ya operasyon yapıyoruz, sesi HDP'den geliyor. Polisimiz DHKP-C'ye operasyon yaptı, sesi CHP'den geldi" ifadelerini kullandı.