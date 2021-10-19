  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Türkiye’nin ilk silah test merkezi Konya’ya kuruluyor

Türkiye’nin ilk silah test merkezi Konya’ya kuruluyor

Türkiye’nin ilk silah test merkezi Konya’ya kuruluyor

19.10.2021

KONYA Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, ASELSAN Konya'nın üretime geçtiği Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin Türkiye Silah Test Merkezi ile ikinci yatırımını aldığını duyurdu. Türkiye'de üretilen silahların tamamının yurt dışındaki test merkezlerinde belgelendirildiğini ifade eden Kütükçü, "Bu konuda ciddi bedeller ödeniyor. İnşallah bu testler artık şehrimizde kurulan Türkiye Silah Test Merkezi'nde yapılacak. Böylece yurt dışına ödediğimiz para ülkemizde kalacak" dedi. 18 aylık bir yatırım süreci olduğunu kaydeden Kütükçü, bu süreden önce bitirileceğini öngördüklerini de sözlerine ekledi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’nin ilk silah test merkezi Konya’ya kuruluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.