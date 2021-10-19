Türkiye’nin ilk silah test merkezi Konya’ya kuruluyor

KONYA Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, ASELSAN Konya'nın üretime geçtiği Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin Türkiye Silah Test Merkezi ile ikinci yatırımını aldığını duyurdu. Türkiye'de üretilen silahların tamamının yurt dışındaki test merkezlerinde belgelendirildiğini ifade eden Kütükçü, "Bu konuda ciddi bedeller ödeniyor. İnşallah bu testler artık şehrimizde kurulan Türkiye Silah Test Merkezi'nde yapılacak. Böylece yurt dışına ödediğimiz para ülkemizde kalacak" dedi. 18 aylık bir yatırım süreci olduğunu kaydeden Kütükçü, bu süreden önce bitirileceğini öngördüklerini de sözlerine ekledi.

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